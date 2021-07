Ritiro Palermo, live minuto per minuto con Mediagol.it: appena arrivati i rosa

La copertura di Mediagol è totale con gli aggiornamenti minuto per minuto, i video e le foto dal campo, le conferenze stampa e le dirette streaming alle 9.30, alle 12.00, alle 16.30 e alle 18.00

Al via il primo giorno di ritiro per il Palermo FC del patron Dario Mirri a San Gregorio Magno: la borgata campana che ospiterà i rosanero di mister Filippi per la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie C.