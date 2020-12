Reggina-Venezia, LIVE Serie B 14/12/2020: segui la diretta

Tutto pronto per Reggina-Venezia.

Stasera alle 21.00, amaranto e lagunari apriranno la dodicesima giornata del campionato di Serie B: un faccia a faccia tra due squadre che stanno vivendo un momento totalmente differente. Gli ospiti, nonostante la sconfitta interna contro il Monza, hanno vissuto un ottimo avvio, trascinati da bomber Forte; situazione totalmente diversa, invece, per i padroni di casa: quinta sconfitta nelle ultime sei partite, silenzio da parte della società e in bilico la posizione di Toscano. La gara in programma allo Stadio ‘Oreste Granillo’, dunque, potrebbe mettere in palio tre punti pesanti.

