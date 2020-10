RadioMediagol LIVE alle 15.00: crisi e covid complicano la stagione del Palermo. Eleven Sports, continua lo scandalo

Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.it

Non bastava la crisi di risultati, ci si è messo anche il Covid a rendere più difficile la stagione del Palermo. A rischio le prossime partite dei rosanero. Nel frattempo continua il disastro di Eleven Sports anche ieri in crash e molti stanno mandando le disdette degli abbonamenti.

Ne parleremo oggi in diretta su #RadioMediagol alle 15.00 nel corso della nostra trasmissione sportiva in onda sui nostri canali social.

Clicca qui:

https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/