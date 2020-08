NUOVO FORMAT, alle 20.30 “Giulietta Gol – calcio senza licenze” la trasmissione senza senso di Mediagol

Dopo il grande insuccesso riscontrato con la puntata pilota della scorsa settimana, torna stasera in diretta streaming sulle pagine Facebook “Mediagol” e “Calcio senza licenze” il nuovo format irriverente sul mondo del calcio “Giulietta Gol – Calcio senza Licenze”.

Come nei più famosi videogiochi calcistici degli anni novanta in cui bisognava accontentarsi dei nomi dei giocatori storpiati, il programma televisivo sfrutta la presunta assenza di licenze calcistiche per dissacrare il tema calcistico: Serie A, Champion’s League ed Europa League diventano quindi Sedie A, Cespion Ling ed Etiopia League, così come Juventus, Genoa, e Torino tra le altre, che seguendo la stessa falsa riga diventano le improponibili Polentus, Geova e Otorino.

A condurre la trasmissione il “notissimo” Pompelmo Gabbiano Mandela (Guglielmo Gagliano Candela) nelle vesti di presentatore navigato e la simpaticissima Giulia Strazio (Giulia Fazio).

Ad arricchire il tutto la presenza di grandi ospiti soffiati alle più grandi emittenti televisive nazionali come Lino Guttuso e Ilaria Amico, Diletta Leprotta e Pierluigi Lardo, ma anche quiz sul mondo del calcio e gustosissimi servizi sul “Calcio Supermercato” confezionati da Veronica Cioè e FCM Calciomercato. Con la partecipazione straordinaria del Piccolo Alessio.

Punto di forza della trasmissione oltre alla simpatia ed all’originalità dell’idea è l’innovativa realizzazione tecnica con uno studio virtuale interamente realizzato e confezionato per l’occasione, concorrenti sotto forma di improbabili ologrammi e grafiche in linea con le più rinomate TV nazionali.

“Giulietta gol – calcio senza licenze” nasce grazie alla produzione realizzata negli studi TV Mediaeditors, ormai punto di riferimento per creativi siciliani, youtuber e realtà editoriali.

Appuntamento questa sera alle 20.30 live sui nostri social.