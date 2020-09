LIVE Serie A, Verona-Udinese: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle ore 15.00

Tutto pronto per il match di Serie A in programma alle ore 15.00.

E’ tempo di derby del Triveneto allo Stadio “Marcantonio Bentegodi”, dove si affrontano i padroni di casa dell’Hellas Verona e l’Udinese. La formazione di Juric è reduce dal pareggio casalingo con la Roma, trasformato in una preziosa vittoria per 3-0 a tavolino dopo il pasticcio burocratico legato al caso Diawara. Debutto in campionato invece per la formazione di mister Luca Gotti, che si è vista rinviare la prima giornata, contro lo Spezia, per la necessità di concedere un’ulteriore settimana di riposo ai liguri, dopo l’estenuante stagione scorsa. Segui la diretta della gara con Mediagol.it.

