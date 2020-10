Tutto pronto per Torino-Cagliari.

Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A: tra poco i granata sfideranno i rossoblu di Eusebio Di Francesco per la gara valida per la quarta giornata del campionato di massima serie. Segui la diretta della sfida su Mediagol.it.

Serie A, 4a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 15.00