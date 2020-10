LIVE Serie A, Hellas Verona-Genoa: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 20.45

Tutto pronto per Hellas Verona-Genoa.

Il monday night di Serie A vedrà affrontarsi allo stadio “Bentegodi” di Verona gli scaligeri guidati da Ivan Juric e i rossoblù del tecnico Rolando Maran. Proprio il club ligure deve reagire dopo l’ultima gara del massimo campionato italiano che li ha visti uscire sconfitti dal San Paolo nel match contro il Napoli con il risultato finale di 6-0. Anche l’Hellas Verona è reduce da una sconfitta in Serie A, arrivata nel turno precedente per 1-0 in occasione della sfida contro il Parma.

La diretta del match Hellas Verona-Genoa, valida per la quarta giornata di campionato

