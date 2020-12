LIVE Palermo-Foggia, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Alle 14,00 di dominica 6 dicembre il Palermo sarà ospite del Foggia.

I rosanero affronteranno la compagine pugliese nella gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie C (girone C). Il Palermo vuole riscattarsi dopo il rocambolesco 3-3 interno di metà settimana nella sfida contro la Viterbese. A presentare il match contro i rossoneri sarà il tecnico Roberto Boscaglia che interverrà in conferenza stampa a partire dalle ore 16,45. egui la diretta testuale su Mediagol.it.