LIVE Enna-Palermo, la diretta dell’amichevole su Mediagol alle 17.30

Collegamento a partire dalle 17.10 sui canali social di Mediagol.it (Facebook, You Tube e Twitch)

A partire dalle 17.10 potrete seguire sui canali social di Mediagol (Facebook, You Tube e Twitch) la cronaca in diretta della quarta amichevole estiva dei rosanero tra Enna Calcio e Palermo, in programma domenica 8 agosto alle ore 17.30 presso lo Stadio Comunale Generale Gaeta di Enna. Vi racconteremo la sfida sul nostro sito e sui nostri canali social con la telecronaca di Nicolò Cilluffo ed il commento tecnico di Leandro Ficarra.