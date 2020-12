Fiorentina-Genoa, LIVE Serie A 07/12/2020: segui la diretta

Tutto pronto per Fiorentina-Genoa.

Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa: Prandelli si affida a Vlahovic in attacco

La decima giornata del campionato di Serie A si chiude all’ “Artemio Franchi” di Firenze, dove la Viola ospita la formazione di Rolando Maran, per una sfida importante in chiave classifica per entrambe le squadre: diciassettesima pozione e 9 punti per i padroni di casa, penultimo posto con soli 5 punti, invece, per i rossoblu. Fischio di inizio alle ore 20.45, segui la diretta testuale su Mediagol.it.