DIRETTA Video Salernitana-Palermo dalle 17.30 (clicca qui per vederla)

Segui su Mediagol.it la terza amichevole ufficiale della stagione del Palermo FC contro la Salernitana fresca di promozione in Serie A

(AGGIORNA QUESTA PAGINA FINO A QUANDO NON COMPARE IL VIDEO PLAYER DELLA DIRETTA)

Alle 17.30 andrà in scena Salernitana-Palermo, terza uscita ufficiale della stagione rosanero. Test probante sotto il punto di vista tecnico-tattico per il team di Giacomo Filippi che avrà di fronte la formazione neo promossa in Serie A.