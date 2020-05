Lega Pro, Ghirelli: “Spero non ci siano ricorsi dopo le decisioni prese, il paese sta soffrendo”

La parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni di Radio 24, si è espresso in merito alle decisioni prese dall’Assemblea di ieri, che propongono lo stop del campionato, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre, al merito sportivo come parametro per far salire la quarta squadra, esprimendosi in particolare sugli eventuali ricorsi: “Nel momento in cui si decide di chiudere il campionato si sceglie l’ancoraggio alle norme federali e alla soluzione che crea meno contenziosi. Auspico per questo che non ci siano ricorsi perché il Paese sta soffrendo e la gente non capirebbe una mossa simile da chi ritiene di aver subito un torto. Ci darebbero un calcio nel sedere e avrebbero ragione. Per questo sarebbe meglio evitare”.

Serie C, Ghirelli: “Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B. Retrocessioni e ripescaggi…”