LE PAGELLE DI VITERBESE-PALERMO 1-0: disastro Almici, i rosa chiudono in nove e perdono ‘solo’ di un gol

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde 1-0 in casa della Viterbese con una prestazione incolore e si prepara al derby nel peggiore dei modi. Peggiore in campo Almici. Mercoledì i rosa andranno a Catania per il tanto atteso derby di Sicilia, ma serve tutt’altro atteggiamento per non uscire dal Massimino con le ossa rotte.

PELAGOTTI 6

Sul primo gol viene colto in controtempo dalla conclusione ravvicinata di Adopo, poi tiene in partita il Palermo parando il rigore angolato di Murilo.

ALMICI 4

Nella rete della Viterbese va a prendere un caffè sul secondo palo dopo la finta a rientrare di Adopo, poi causa il rigore del possibile 2-0 lasciando il Palermo in dieci per doppia ammonizione, di cui la prima sicuramente evitabile. Doveva essere l’uomo decisivo del Palermo, oggi lo è stato della Viterbese.

PERETTI 5,5

Svolge il proprio compitino senza infamia e senza lodi. LANCINI (dal 63′) S.V. il suo ingresso non cambia nulla nell’economia della gara.

MARCONI 5

Sul gol si fa sovrastare da Mbendé permettendogli di colpirla di testa nonostante fosse in vantaggio di almeno mezzo metro. Unica scusante la stazza monstre del difensore della Viterbese (1,96mx98kg).

ACCARDI 5,5

È poco reattivo su Adopo ma la colpa del gol non è di certo sua. Poco propositivo nel resto della gara.