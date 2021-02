LE PAGELLE DI TURRIS-PALERMO 1-2. Rosa corsari all’Amerigo Liguori, Lucca ancora decisivo

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte in trasferta la Turris con la doppietta di un super Lucca e va a +4 dall’ultimo posto utile per i playoff. Domenica alle 12:30 al Barbera, i rosa affronteranno il Catanzaro.

PELAGOTTI 5

Subisce un gol su un tiro forte ma centrale e sbaglia anche un paio di uscite apparentemente facili. Un portiere, come abbiamo imparato nel corso degli anni, ha bisogno di serenità e fiducia per non trasformare ogni tiro in un possibile gol, e in questo momento probabilmente a Pelagotti manca proprio la tranquillità, soprattutto nelle palle più facili. Per dovere di cronaca, segnaliamo anche un ottimo intervento su un colpo di testa ravvicinato di Persano.

ACCARDI 6

Attacca meno gli spazi e cerca sempre il lancio lungo per sfruttare la corsia esterna, ma senza esiti. Bene la fase difensiva.

PALAZZI 6

In un’azione non si intende con Pelagotti rischiando di ostacolarsi a vicenda, nel resto della partita bada sempre al sodo spazzando senza troppi fronzoli tutti i palloni che gravitano dalle sue parti.

SOMMA 6

Svolge il suo compitino senza rischiare nulla.

CRIVELLO 6

Mette un paio di palloni interessanti al centro dalla trequarti, poi arretra il baricentro e si dedica alla copertura.