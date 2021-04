LE PAGELLE DI PALERMO-VIBONESE 0-0. Pari e noia al Barbera contro la quartultima in classifica

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo porta a casa un solo punto contro la Vibonese che al Barbera gioca una partita mediocre contro una squadra mediocre. Mercoledì contro il Foggia servirà un altro Palermo per evitare figuracce.

PELAGOTTI 6

Reattivo nelle poche volte in cui viene chiamato in causa, nei minuti di recupero salva il risultato con una parata d’istinto su La Ragione.

MARONG 6,5

Una roccia in difesa, sovrasta fisicamente tutti gli avversari che gli capitano a tiro e nel secondo tempo prova anche a incidere in attacco con un colpo di testa su calcio d’angolo e con qualche traversone dalla trequarti. Compie solo un errore sul finale che per poco non vanifica tutto, ma nonostante questo, è il migliore della retroguardia.

PALAZZI 5

In difficoltà nonostante la modestia degli avversari, Filippi lo fa uscire a fine primo tempo per evitare guai peggiori. ACCARDI 6,5 uno dei migliori del Palermo, ferma con tempismo perfetto un contropiede di Statella e confeziona un assist millimetrico per Rauti che però spreca malamente.

SOMMA 5,5

Svolge il proprio compitino ma va in difficoltà quando la Vibonese prova ad alzare i ritmi.