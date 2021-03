LE PAGELLE DI PALERMO-JUVE STABIA 2-4: campionato ormai mentalmente finito dopo il derby o passo falso da dimenticare?

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo viene battuto dalla Juve Stabia per 4-2 al Barbera dopo una prestazione anonima e priva di mordente. Il campionato doveva iniziare dalla vittoria del derby e invece quel risultato rischia di essere il picco più alto e definitivo di una stagione da dimenticare. Domenica prossima (12:30) contro una Paganese terzultima in classifica, i rosa non possono permettersi altre distrazioni.

PELAGOTTI 4

Lento sul primo gol, fermo sulla linea sul secondo e sul terzo, poco reattivo sul quarto. Giornata da dimenticare.

PERETTI 5,5

Perde qualche pallone di troppo in difesa e ha poca intesa coi compagni di reparto ma è il ‘meno peggio’ perché il meno esposto. SOMMA (dal 51′) 4,5 vaga in mezzo al campo alla ricerca della posizione che non troverà mai. Sui due gol finali della Juve Stabia manca proprio lui a mettere una pezza o chiudere la traiettoria di passaggio.

PALAZZI 3,5

Sul gol del 2-1 prima sbaglia l’intervento su Marotta che esce palla al piede, poi è incerto sul posizionamento lasciando Fantacci calciare indisturbato dall’area piccola; sul 3-1 compie lo stesso errore di posizionamento mentre sul 4-1 si lascia scavalcare dal pallone con Marotta che si presenta a tu per tu col portiere. Un disastro.

ACCARDI 5,5

La Juve Stabia attacca quasi sempre dal suo lato e Accardi si ritrova sempre solo a dover far fronte ai rapidi attaccanti avversari che fanno il bello e il cattivo tempo. Quando Filippi decide di passare alla difesa a quattro, si rivede anche in avanti con sovrapposizioni preziose su Santana a liberargli il destro, ma ormai è troppo tardi.