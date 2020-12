LE PAGELLE DI PALERMO-CASERTANA 2-0. Rauti e Lucca stendono la Casertana

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte la Casertana per 2-0 con le reti di Rauti e Lucca. Bene la manovra avvolgente dei rosa che lascia pochissimo spazio alle sortite offensive della Casertana, da migliorare invece la cattiveria sotto porta: non si possono perdere punti preziosi per strada perché non si riesce a centrare la porta da due metri. Domenica prossima i rosa giocheranno in casa della Vibonese.

PELAGOTTI S.V.

Spettatore non pagante per gran parte della partita, si vede solo sul finale con una parata plastica su Fedato.

ACCARDI 7

Totalmente un altro giocatore rispetto alle precedenti uscite, oggi Accardi gioca una gara quasi perfetta, libera mentalmente, coadiuvando alla perfezione fase difensiva e offensiva. In difesa è sempre in anticipo sul marcatore ed è il primo a fare ripartire l’azione mentre in attacco agisce da attaccante aggiunto, sfiorando il gol in tre occasioni e facendo da rifinitore con cross precisi e mai banali. Bentornato! DODA (dal 73′) S.V. torna in campo dopo più di due mesi e gioca con concentrazione dedicandosi soprattutto alla fase difensiva dato che il Palermo era già sul 2-0.

SOMMA 6,5

Perfettamente integrato nei meccanismi difensivi della squadra, sembra non compiere chissà quale partita ma in realtà con i suoi movimenti coordinati con la difesa, toglie metri preziosi alla manovra offensiva della Casertana.

MARCONI 6

Espulso al 75′ per una manata a Buschiazzo, fino a quel momento anche lui si muove in maniera sincronizzata con la difesa. Sua la sponda per il gol di Rauti.

CRIVELLO 6,5

Parte subito forte con un paio di traversoni per Lucca, poi lascia campo a Valente dedicandosi a chiudere la diagonale nei lanci della Casertana.