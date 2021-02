LE PAGELLE DI PALERMO-BISCEGLIE 3-1. Rosa subito sotto ma Santana non ci sta e propizia la rimonta

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte la penultima della classe con un convincente 3-1 arrivato soprattutto grazie alla prestazione super di un Santana che ancora oggi a ritmi bassi è di un altra categoria rispetto a tutti. Mercoledì in casa della Turris si dovrà dare continuità a questo risultato.

PELAGOTTI 5

Subisce gol su un tiro né forte né angolato, poi fa il suo dovere nelle palle semplici.

ACCARDI 6

Sbaglia il fuorigioco sul primo gol, poi prende le misure e finalmente nel secondo tempo è tra i migliori con i suoi continui cross al centro che mettono in difficoltà la retroguardia del Bisceglie.

PALAZZI 6-

Sul gol sbaglia il movimento su Rocco lasciandogli la libertà di inserirsi nello spazio dandogli almeno tre metri di vantaggio. Nel resto della gara fa il suo compitino senza grosse sbavature. BROH (dall’81’) S.V.

SOMMA 6

Il Bisceglie non è particolarmente pericoloso dalla sue parti e lui si limita a coprire gli eventuali filtranti dal centrocampo togliendo uno sbocco agli avversari.

CRIVELLO 6

Nonostante il sovraffollamento sulla sua fascia, cerca sempre la sovrapposizione per dare una scelta in più alla manovra, a volte anche quando non ce n’è bisogno data la presenza di Santana e Valente. Bene la fase difensiva anche se troppo spesso eccede negli interventi duri giocando sempre sul filo del giallo.