LE PAGELLE DI MONOPOLI-PALERMO 2-1. Rosa battuti sul finale, ma queste partite si vincono con la personalità

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo cade nei minuti finali per mano di un Monopoli che nel giro di quattro minuti ribalta la partita e porta a casa tre punti preziosissimi in ottica playoff. Queste partite si vincono con la personalità, cosa che è mancata in maniera evidente non appena i padroni di casa hanno iniziato ad attaccare in maniera più concreta. Sabato alle 15 i rosa giocheranno al Barbera contro la Vibonese.

PELAGOTTI 5

Nel primo tempo resta immobile a guardare la traiettoria di Piccini che si stampa sulla traversa. Nel secondo para d’istinto la conclusione angolata di Paolucci anche se la sua respinta corta per poco non viene ribadita in porta da Tazzer. Sul primo gol l’impressione è che sarebbe potuto restare in piedi invece di crollare facendosi scavalcare dal pallone, mentre sul secondo la conclusione di Viteritti è troppo forte e angolata.

SOMMA 6

Segna il gol del vantaggio con un inserimento al secondo palo alla Giovanni Tedesco. Per il resto gioca una partita ordinata senza rischiare nulla. PERETTI (dal 52′) 5,5 Il suo ingresso non cambia gli equilibri in difesa anche se sul finale si lascia ingolosire dal pallone invece di chiudere lo spazio a Bunino e Viteritti.

PALAZZI 5,5

Fin quando il Monopoli non crea pericoli, è uno dei migliori, quando invece deve svolgere puri compiti difensivi, le sue lacune sono evidenti.

MARCONI 6

Mette lo zampino sul gol deviando di testa il pallone che viene ribadito in porta da Somma. In difesa tiene la posizione e fa ripartire la manovra. Anche lui sul finale però pecca di personalità.

ACCARDI 5,5

Inizia bene con un dribbling e cross dalla trequarti, poi gradualmente si vede sempre meno.