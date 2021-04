LE PAGELLE DI CASERTANA-PALERMO 2-3. Un super Lucca regala tre punti ai rosa

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince 3-2 in trasferta contro la Casertana vincendo uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. Superstar della giornata Lorenzo Lucca con i suoi tre gol. Mercoledì alle 15 il recupero in casa del Monopoli.

PELAGOTTI 5,5

Nel primo tempo compie una parata semplice ma efficace sul primo palo su una conclusione di Hadziosmanovic, poi sul gol compie mezzo passo che lo tiene fuori sia dal cross che dal colpo di testa di Coppone. Nel 3-2 resta inchiodato sul primo palo dopo il traversone di Matos.

ACCARDI 5,5

Sul gol cerca di intercettare il pallone invece di seguire il posizionamento sul secondo palo di Cuppone che con un semplice taglio si presenta da solo all’appuntamento col gol. Complessivamente in fase difensiva sembra sempre in ritardo, mentre in avanti non si vede praticamente mai.

PALAZZI 6

Soffre per lunghi tratti Del Grosso, poi prende le misure e il Palermo corre meno rischi. Ordinaria amministrazione invece a centrocampo con l’ingresso di Marconi. MARTIN (dal 74′) 5,5 si vede subito per un’ammonizione evitabile, poi si perde nei meandri del centrocampo.

SOMMA 5,5

Sul secondo gol della Casertana lascia troppo spazio a Matos che ha il tempo di confezionare un assist perfetto per Buschiazzo. Poca intesa oggi col resto della retroguardia.