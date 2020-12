Eleven Sports, novità per i tifosi della Serie C: continua la partnership con YouTube. I dettagli

Da oggi la Serie C è anche su YouTube con Eleven Sports.

La nota emittente streaming britannica, che ha annunciato la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube – da novembre aveva iniziato a trasmettere le partite gratuitamente dopo i gravi disservizi di inizio stagione -, da oggi, offre ai propri utenti la possibilità di seguire i match di Lega Pro anche sul proprio canale YouTube.

La doppia alternativa del provider internazionale permette di offrire agli abbonati una nuova opzione: continuare a vedere tutte le partite in programma nel palinsesto di Eleven sulla piattaforma Elevensports.it, come fatto fino ad ora, oppure iscriversi mensilmente su YouTube e seguire la Serie C sul canale di Eleven Sports Italia. Gli utenti con un abbonamento mensile già attivo, potranno scegliere di passare al canale YouTube in qualsiasi momento: basta siglare un nuovo abbonamento disabilitando il rinnovo automatico sul sito in questione. (CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE)