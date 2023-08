Lecco, verso la Serie B: proseguono i lavori di ammodernamento al “Rigamonti-Ceppi”

Proseguono spediti i lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto. In primis l'illuminazione: sostituiti già i castelli delle quattro torri faro, per arrivare a una potenza di 1200 lumen necessari. Installati i nuovi tornelli con nuove costruzioni i muratura, così come è stata migliorata la struttura delle panchine. Poi la questione capienza. Al momento il "Rigamonti-Ceppi" può ospitare 4997 spettatori, l'obiettivo di Di Nunno è arrivare a una capienza di 5.500 persone.