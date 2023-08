Lecco, Salvini: “Confermato il giudizio del campo. Ora via libera a nuovi stadi”

"Egregio direttore, il Lecco è ufficialmente in Serie B. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando il giudizio del campo. La vicenda, che ho seguito tenendomi informato anche su alcuni aspetti giuridici con una persona seria come il Presidente della Serie B Mauro Balata, mi permette di ribadire la piena disponibilità del Ministero che ho l’onore di guidare per facilitare la realizzazione di stadi sempre più moderni e sicuri". Le parole del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini , in una lettera pubblicata dall'edizione odierna della "Provincia di Lecco" dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, ha ammesso il Lecco in Serie B .

"Troppe iniziative, in Italia, sono soffocate dalla burocrazia e i blucelesti hanno rischiato di esserne l’ennesima vittima. Con il Nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore da poche settimane, abbiamo dato una prima vigorosa sforbiciata ai tempi per far partire i cantieri così come auspicato dall’Europa (questa volta si trattava di un desiderio più che ragionevole) e come era indispensabile per un corretto e completo utilizzo delle risorse a partire dai fondi del Pnrr.