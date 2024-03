Lecco, nuovo cambio in panchina: col Palermo il ritorno di Foschi, esonerato Aglietti

Il Lecco , prossimo avversario in campionato del Palermo , si prepara a cambiare allenatore. Ancora una volta. Dopo la sconfitta di misura rimediata sabato pomeriggio sul campo del Sudtirol , alla luce della rete messa a segno al minuti 92 da Fabian Tait , il patron Paolo Di Nunno ha deciso di esonerare sia Alfredo Aglietti , sia il direttore sportivo Domenico Fracchiolla . L'esperienza del tecnico originario di San Giovanni Valdarno sulla panchina del Lecco, dunque, si conclude con appena un punto in quattro partite.

Di Nunno - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - avrebbe già contattato Luciano Foschi, sollevato dall'incarico lo scorso 9 ottobre dopo la storica promozione in Serie B, che nelle prossime ore tornerà ad allenare il Lecco in vista della gara contro la formazione guidata da Eugenio Corini, in programma domenica 10 marzo, alle ore 16:15, fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti-Mario Ceppi". Il Lecco occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con ventuno punti conquistati in ventotto giornate. Uno score frutto di cinque vittorie, sei pareggi e ben diciassette sconfitte.