Lecco in ansia, il patron Di Nunno ricoverato in terapia intensiva: la situazione

"Lecco in ansia. Di Nunno resta ancora in ospedale". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Lecco . Il patron Paolo Di Nunno , infatti, è ancora ricoverato al "Galeazzi" di Milano dopo l’operazione all’omero sinistro di giovedì scorso, fratturato in seguito ad una caduta.

Terminato l'intervento, Di Nunno è finito in terapia intensiva, poiché "la saturazione non era ottimale"."Tutto sembrava procedere bene fino a ieri, quando dal reparto di ortopedia è stato trasferito in cardiologia. I medici hanno notato, infatti, che i suoi polmoni hanno accumulato liquido a causa di vecchi problemi cardiaci (ha anche un pacemaker) e che non fanno pompare il sangue come dovrebbe", informa la Rosea. La situazione è, al momento, sotto controllo ed il patron non è in condizioni gravi. Tuttavia, "la necessaria permanenza in ospedale preoccupa il Lecco", conclude il noto quotidiano. Seguiranno aggiornamenti...