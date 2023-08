Lecco, Di Nunno: “Paura? No, eravamo sereni. Serie B conquistata sul campo”

Il Lecco è in Serie B, accolto il ricorso al TAR. Il club lombardo, che ha guadagnato la promozione vincendo i playoff di Serie C, era stato escluso per non aver rispettato certe scadenze nell'iscrizione in cadetteria. La parola fine non è ancora stata scritta sulla vicenda, in quanto dovrà pronunciarsi ancora il Consiglio di Stato. Il Perugia proverà in tutti i modi a strappare la riammissione, così come il Brescia. Al termine dell'udienza, il patron del Lecco Paolo Di Nunno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: