Venezia-Lecce, Corini: “Spinta degli esterni ottima, testa al ritorno. Infortuni? Rispondo così”

Eugenio Corini crede ancora nella finale playoff di Serie B.

Il tecnico del Lecce è stato molto chiaro al termine della semifinale d’andata contro il Venezia. La compagine salentina è stata sconfitta con il punteggio di 1-0, svantaggio parziale non proibitivo per la sfida di ritorno che si giocherà tra tre giorni al ‘Via del Mare’.

Serie B, Venezia-Lecce 1-0: Forte regala il trionfo ai veneti, Corini punta il ritorno

L’ex centrocampista ne è consapevole, come anche dichiarato da lui stesso nel post gara. Intervistato in esclusiva ai microfoni di DAZN, infatti, Corini ha ribadito come la sua formazione sia riuscita – nonostante il punteggio finale – a mettere in difficoltà il Venezia, lasciando ben sperare i suoi sostenitori per la gara di ritorno. Ecco le sue parole.

“Il Venezia è stato molto bravo nelle palle inattive e nel secondo tempo abbiamo avuto maggiore controllo del gioco, cercando di aggirare la loro linea difensiva. Nel primo, invece, abbiamo avuto qualche opportunità con Maggio e Stepinski. Siamo in partita e dobbiamo soltanto vincere la gara di ritorno. Siamo stati capaci a reggere le difficoltà e la squadra comunque ha lottato. Lavorando con la spinta degli esterni, abbiamo bisogno di un vertice in avanti. Siamo a fine campionato e voglio spendere al meglio gli ultimi minuti. Speriamo di recuperare Rodriguez e Pettinari per la prossima sfida”.