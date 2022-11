Udinese-Lecce, Silvestri: “Siamo fiduciosi. Non sarà una partita facile, loro…”

Parola a Marco Silvestri . L'attuale portiere titolare dell' Udinese di Andrea Sottil , ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall'inizio del match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A tra i bianconeri ed il Lecce . Di seguito le sue parole:

“Abbiamo concesso poco, lavorando bene per sistemare questa fase già durante il ritiro ed il campo lo ha dimostrato. "siamo fiduciosi - dice Silvestri - sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo lavorato molto bene e siamo pronti. Quella di questa sera non sarà una partita facile, anche il Lecce ha voglia di fare punti. Sono molto veloci davanti, dobbiamo stare attenti. Penso comunque che riusciremo a fare la nostra partita come l’abbiamo preparata questa settimana”.