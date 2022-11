Udinese-Lecce, l’ex Palermo Gallo: “Speriamo di portare tre punti a casa. Baroni…”

Parola ad Antonino Gallo . L'attuale terzino del Lecce , ex Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall'inizio del match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A tra i giallorossi e l' Udinese . Di seguito le sue parole:

"Ogni partita ha la sua storia. Con la Juve abbiamo fatto bene, poi hanno fatto un gran gol. Abbiamo fatto la settimana bene, speriamo di portare a casa i tre punti. Il mister ci ha fatto vedere tanti video di come giocano loro ma in partita può succedere di tutto. A dire il vero no ma lavoro tanto per guadagnarmi una maglia da titolare. Per me è solo l'inizio di una lunga serie".