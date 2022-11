Udinese-Lecce, Baroni: “Noi sfortunati nei 2 pali. Complimenti ai ragazzi, Umtiti…”

"Non siamo stati molto fortunati nei due pali. Al di là di questo la squadra ha fatto una prestazione molto attenta, di personalità, coraggio e determinazione. Abbiamo avuto una buona fase difensiva collettiva, ci serve un po' di spregiudicatezza e coraggio ed è una cosa che cerchiamo di ottimizzare. Dobbiamo andare forte, senza preoccuparci della classifica. Complimenti ai ragazzi, questa è la strada. Come dico ai ragazzi, dobbiamo essere spregiudicati ma con equilibrio, partecipando tutti alle due fasi. Lorenzo (Colombo) al di là del gol ha fatto una prestazione che mi è piaciuta. Era al rientro dopo un periodo in cui è stato utilizzato meno, deve giocare libero con la testa, senza grandi pensieri. Umtiti? Mi è piaciuto molto, stiamo lavorando insieme anche come atteggiamento mentale perché in questi anni ha sofferto tanto. Deve ritrovarsi, la sua prestazione stasera è stata molto convincente e ha tirato fuori le sue qualità. Certo, giocare nel Lecce non è come giocare nel Barcellona".