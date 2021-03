Serie B, Reggiana-Lecce 0-4: al “Mapei” la squadra di Corini cala il “poker”. La classifica aggiornata

Successo del Lecce al “Mapei Stadium”, battuta 4-0 la Reggiana.

La squadra salentina sbanca il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e cala il poker nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Lecce subito in vantaggio al 15′, con il gol di Coda, che dal dischetto realizza la rete del momentaneo 1-0 per la squadra ospite. Il raddoppio della compagine allenata da Eugenio Corini arriva al 29′ con Majer, che realizza il gol del 2-0 giallorosso. Dopo soli tre minuti, il Lecce trova il gol del 3-0, nuovamente con Coda, che realizza la sua doppietta personale, permettendo alla squadra salentina di chiudere la prima frazione di gioco avanti di tre reti sui padroni di casa. Nella ripresa la squadra salentina gestisce la gara approfittando anche della superiorità numerica dovuta all’espulsione per doppia ammonizione del difensore granata Ajeti e realizzando il quarto gol, nuovamente dal dischetto, con Stepinski, freddo a battere l’estremo difensore reggino Venturi, dagli undici metri. Grazie a questa vittoria, il Lecce sale in classifica a quota 43 punti, issandosi al quinto posto, a -7 dalla capolista Empoli.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA