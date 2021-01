Serie B, Lecce: tegola Adjapong, stagione finita e addio Europei. I dettagli dell’infortunio

Brutte notizie per il Lecce e per il tecnico Eugenio Corini.

Il club pugliese, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha comunicato che il calciatore Claud Adjapong, a seguito dell’infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica. Gli esami hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille del piede sinistro. Termina qui la stagione, dunque, per il terzino classe 1998, che sarà costretto a saltare anche la fase finale dell’Europeo Under 21 con la maglia della Nazionale azzurra.

“Ciao ragazzi, purtroppo l’esito dell’esame di stamattina ha evidenziato la rottura del tendine d’Achille! Mi avete scritto in tantissimi e mi avete fatto sentire l’affetto di questa calorosa piazza. La mia stagione termina con tanta rabbia perché avrei voluto dare ancora di più a questa città e società per un grande obiettivo. Mi auguro che il mio futuro possa ancora essere con questi colori perché mi avete dato davvero tanto fin dal primo giorno! Grazie di tutto, la vostra freccia nera!”, ha scritto Adjapong sul suo profilo Instagram. Di seguito, il post in questione.