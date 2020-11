Serie B, Lecce-Pescara: cinque positivi al Coronavirus in casa giallorossa, tre sono calciatori

Brutte notizie per il Lecce di Eugenio Corini.

Dopo l’ultima tornata di test, in casa giallorossa sono emerse cinque positività alla vigilia della gara contro il Pescara: si tratta di 3 calciatori e 2 componenti dello staff. I soggetti in questione, riferisce lo stesso club attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, sono stati subito isolati come da protocollo.

Di seguito, la nota in questione.

“L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ieri, sono risultati positivi al Covid-19 tre calciatori e due componenti dello staff. I soggetti sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari”, si legge.