Serie B, Lecce-Cosenza 3-1: al “Via del Mare” spettacolare rimonta salentina. Risultati e classifica

Termina 3–1 il posticipo di Serie B, Lecce–Cosenza

Il match del “Via del Mare”, Lecce–Cosenza, ha chiuso la ventiquattresima giornata di Serie B. Vittoria di “rigore” per la compagine allenata dal tecnico Eugenio Corini, che trova subito la strada in salita contro la formazione calabrese del tecnico Roberto Occhiuzzi. All’8′ i “Lupi della Sila” trovano il vantaggio con il gol siglato dall’attaccante rossoblù Ettore Gliozzi, che firma lo 0-1 per la formazione calabrese. Soltanto quattro minuti dopo il pari salentino, su calcio di rigore, messo a segno dall’attaccante giallorosso, Massimo Coda, che realizza dal dischetto il gol dell’1-1. Nella ripresa inizia il piano “rimonta” per la compagine di mister Eugenio Corini, che trova la rete del vantaggio al 77′ con Marco Mancosu, che trasforma dal dischetto il rigore che regala il gol del 2-1. Il sigillo conclusivo lo mette a segno il difensore Biagio Meccariello, che all’85’ realizza il gol del definitivo 3-1 per la formazione di casa. Al “Via del Mare”, Lecce batte Cosenza, 3-1.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA 24a GIORNATA

Frosinone-Pescara 0-0

Venezia-Entella 3-2

L.R. Vicenza-Spal 2-2

Cittadella-Reggiana 0-3

Brescia-Cremonese 1-2

Ascoli-Salernitana 0-2

Chievo-Monza 0-1

Pisa-Empoli 1-1

Reggina-Pordenone 1-0