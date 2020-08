Serie B, decisione inaspettata del Lecce: il club salentino esonera Fabio Liverani

Il Lecce ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Fabio Liverani.

I salentini nella stagione appena conclusa hanno dovuto soccombere a una retrocessione in Serie B dopo un’annata vissuta tra alti e bassi. I giallorossi si sono giocati la permanenza nella massima categoria fino all’ultima giornata in uno scontro punto a punto con il Genoa che alla fine ha avuto la meglio. Il club pugliese ha però deciso di non confermare al timone della squadra l’ex centrocampista romano che nel pomeriggio odierno è stato sollevato dall’incarico di primo allenatore.

“L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani”. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”