Serie B, 29a giornata: il Lecce espugna il ‘Penzo’ ed è secondo, pari tra Cosenza e L.R. Vicenza. La classifica

Gol e spettacolo nelle prime gare della ventinovesima giornata di Serie B.

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie B, che si concluderà questa sera con la sfida tra Pescara e Ascoli. Alle 16.00 è stata la volta di Entella–Cremonese che ha aperto la giornata in corso, con il successo esterno della formazione lombarda per 0-2. Due le gare in programma alle 17.00, pari tra Cosenza–L.R.Vicenza, che hanno chiuso le ostilità sull’1-1. Successo esterno per il Lecce allenato dal tecnico Eugenio Corini, che supera al “Penzo” il Venezia di mister Paolo Zanetti 2-3 e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. Attualmente in corso ben cinque gare, Brescia–Reggina 0-0, Chievo–Frosinone 0-0, Cittadella–Salernitana 0-0, Empoli–Pordenone 0-0 e Monza–Reggiana 1-0.

