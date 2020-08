Serie A, sprint salvezza: Genoa e Lecce si giocano la permanenza in A, tutte le combinazioni

Genoa e Lecce si giocano la permanenza in Serie A dopo uno scontro a distanza che dura da diverse giornate.

Rossoblu e salentini si sono ritrovati all’ultimo turno di campionato distaccate di un solo punto: i liguri sono al quartultimo posto con 36 punti, i pugliesi al terzultimo con 35. A 90 minuti dalla fine dei giochi è sempre il Genoa leggermente in vantaggio dato che ha anche la possibilità di arrivare a pari punti per ottenere quella tanto agognata salvezza. La squadra guidata da Davide Nicola ha bisogno di un successo per non guardare alla gara Lecce-Parma, in caso di sconfitta o pareggio invece servirà che i salentini ottengano il medesimo risultato. La compagine guidata da Fabio Liverani necessita invece di quei tre punti che, come già ribadito a più riprese, potrebbero anche non bastare qualora il Genoa dovesse ottenere il massimo nel match contro il Verona.