Serie A, Roma-Lecce 4-0: i giallorossi ritrovano il sorriso, Dzeko da 10 e lode

La Roma ritrova il sorriso sconfiggendo per 4-0 il Lecce.

I giallorossi hanno portato a casa la gara proponendo un calcio spumeggiante grazie anche ai ritrovati Mkhitaryan e Under. I padroni di casa si sono portati avanti al 13′ con Cengiz Under che, servito con l’esterno da Mkhitaryan, ha depositato in rete con un perfetto mancino dall’interno dell’area di rigore. Il raddoppio porta la firma del calciatore armeno che al 37′ viene servito da Dzeko al millimetro e da posizione buona trafigge Vigorito con il mancino. Il tris è opera dell’attaccante bosniaco che riceve dalla sinistra un cross teso di Kolarov e deposita in rete in due tempi dopo l’iniziale respinta del portiere avversario. Il definitivo 4-0 lo mette a segno proprio l’esterno mancino serbo che insacca dall’interno dell’area di rigore con un sinistro in corsa su servizio di Carles Perez.