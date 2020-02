Serie A, Lecce-Torino 4-0: Liverani allontana la zona retrocessione, Mazzarri rischia l’esonero

Super vittoria del Lecce.

Sul campo del Via del Mare è andata in scena la sfida tra il Lecce e il Torino, che si sono affrontati in occasione del posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A. Partono subito benissimo i padroni di casa, che dopo soltanto nove minuti trova la rete del vantaggio: corner basso battuto da Saponara in direzione di Deiola, che calcia di prima e batte Sirigu firmando il gol dell’1 a 0.

Passano soltanto dieci minuti e i giallorossi trovano addirittura il raddoppio sfruttando una disattenzione difensiva dei granata: Djidji spazza male il pallone e serve involontariamente Barak, che calcia con il mancino e batte per la seconda volta Sirigu, 2 a 0 e grande prestazione dei padroni di casa che mettono subito in discesa la partita. Il Torino prova ad alzare la testa e riapre la partita con Belotti, che calcia dalla distanza dopo il tocco di un compagno e trova la deviazione vincente per beffare Vigorito: il direttore di gara annulla però la rete a causa della posizione di fuorigioco di De Silvestri.

Nel secondo tempo non cambia la storia della partita, con il Lecce che trova anche il terzo gol della serata al minuto 64: Saponara tocca per Falco che calcia benissimo dalla distanza, tiro imparabile per il portiere granata e 3 a 0. I padroni di casa dilagano e al 78′ calano il poker: Bremer atterra Shakhov in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e indica il discetto. Dagli undici metri si presenta Lapadula che spiazza Sirigu e realizza il 4 a 0 finale.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Lecce, che fa quattro gol al Torino e si porta a +3 sul Genoa terzultimo. Altra bruttissima sconfitta per i granata dopo i sette gol subiti contro l’Atalanta, adesso la panchina di Walter Mazzarri sembra essere decisamente a rischio.