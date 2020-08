Serie A, Lecce-Parma: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv

Una vittoria per cercare di compiere una vera e propria impresa.

In occasione dell’ultima giornata di Serie A, il Lecce scenderà sul campo del Via del Mare per affrontare il Parma: i giallorossi dovranno cercare di ottenere tre punti per provare a raggiungere una permanenza in massima serie che sarebbe un vero e proprio miracolo. Tutto dipenderà però dalla gara tra il Genoa e il Verona, dal momento che in caso di vittoria i rossoblù sarebbero certi della permanenza in campionato.

Serie A, sprint salvezza: Genoa e Lecce si giocano la permanenza in A, tutte le combinazioni

Fabio Liverani si affiderà ai suoi uomini migliori per cercare di arrivare alla vittoria, scegliendo di schierarli con il classico 4-3-2-1. In porta dovrebbe esserci Gabriel, protetto dalla coppia difensiva composta da Lucioni e Meccariello. Sulla fascia destra spazio per Rispoli, mentre sul lato opposto dovrebbe esserci Donati. La regia della rosa sarà affidata a Petriccione, con Mancosu e Barak che dovrebbero essere schierati rispettivamente nel ruolo di mezzala sinistra e destra. La punta centrale sarà Lapadula, che sarà assistito da Falco e Shakhov.

Roberto D’Aversa dovrebbe scegliere il 4-3-3 con Sepe in porta e Iacoponi e Alves al centro della difesa. Il terzino sinistro potrebbe essere Pezzella, mentre a destra dovrebbe scendere in campo Darmian. Al centro del campo pronto Kurtic, affiancato da Barillà e Kulusevski che questa volta dovrebbe essere schierato nel ruolo di mezzala. Il tridente offensivo sarà invece costituito da Siligardi, Caprari e Gervinho.

Di seguito le probabili formazioni:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Shakhov; Lapadula.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Caprari, Gervinho.

Per quanto riguarda i bookmakers, in lavagna è favorita la vittoria del Lecce quotata a 1.50, mentre il successo dei ducali si aggira intorno al 5.25. La quota dell’X è invece 4.75. Lecce-Parma è un’esclusiva Sky, detentrice dei diritti di sette gare su dieci di ogni turno di campionato: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale numero 252 del satellite).