Sassuolo-Lecce, Dionisi: “Berardi? Eurogol! Non facile sostituire due giocatori…”

Primi tre punti stagionali per il Sassuolo di Dionisi nel match valido per la seconda giornata di Serie A. In merito alla prestazione della sua squadra, si è soffermato proprio il tecnico degli emiliani intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Sassuolo-Lecce . Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dal campo ho avuto l'impressione che fosse un eurogol. Rivedendolo, credo di poterlo confermare, anzi mi pare più difficile di prima. Domenico non mi sorprende, sorprende solo chi non lo conosce; menomale ce lo abbiamo noi. Queste sono partite che prima di giocarle possono sembrare scontate; noi però abbiamo cambiato tanto, e sfido qualsiasi squadra a sostituire due giocatori con quei gol all'attivo. Oggi abbiamo fatto bene, concedendo poco, cosa che ci capita molto raramente; avremmo potuto fare il secondo, ma sono davvero molto contento. Ogni tanto quando abbiamo tempo lo perdiamo con un atteggiamento un po' lezioso, giocando sulle posizioni: a quel punto non puoi più muoverti per smarcarti. Noi abbiamo qualità e corsa per uscire, non avevamo bisogno di giocare in quel modo: ogni tanto torniamo a questo stile di gioco che però non ci appartiene più, dobbiamo essere meno prevedibili di quanto lo siamo stati questa sera nel secondo tempo".