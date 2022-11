Sampdoria-Lecce, Sakic: “Momento difficile, gira tutto male. Stankovic al timone”

"Sì. Siamo ancora al timone della squadra. E' un momento difficile, continuare a lavorare e andare avanti. Non ci aspettavamo questa sconfitta. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene ma il problema è fare il gol. E ogni partita succede che mezzo errore ci fanno gol. E' stato così anche all'ultimo minuto del primo tempo e quando prendi gol così è difficile. C'è tutto. Anche la sfortuna. Ferrari calcia il pallone e prende un avversario davanti e da lì nasce il gol. A livello mentale la squadra non è facile. Purtroppo è un periodo dove tutto gira male. Questa sosta ci farà bene. A tutta la squadra, riorganizzarsi bene. Vedere giocatori che vanno e che rimangono. E fare anche le valutazioni. E' una brutta sconfitta. Stiamo soffrendo tutti, con lo staff, i giocatori e i tifosi. Bisogna tirarsi fuori e fare di tutto per ripartire a gennaio. Non è ancora perduto niente, bisogna credere e avere il carattere".