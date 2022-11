Sampdoria-Lecce, Baroni: “Oggi tensione, Colombo non mi sorprende. Siamo stati bravi”

"Sapevamo che questa sarebbe stata una partita con molta tensione in campo. Ma era normale per tante situazioni: siamo stati bravi perché abbiamo tenuto sempre grande attenzione e ritmo. Sono contento, devo elogiare i miei ragazzi: abbiamo chiuso questo ciclo non facile con prestazioni importanti. E questo ci dà grande morale. Adesso stacchiamo e poi riprenderemo con la stessa voglia e determinazione. Noi siamo concentrati sul nostro progetto, sul nostro lavoro. Non abbiamo mai guardato la classifica. Dobbiamo crearci un'identità forte, dobbiamo farlo anche per il nostro pubblico. Devo ammettere che un po' mi dispiace che ci fermiamo. Noi abbiamo grandi motivazioni, ci sono tanti giovani che hanno tanto da dare. Colombo? Non mi sta sorprendendo: mi piace tanto e sta imparando a fare questo ruolo. Noi abbiamo bisogno di un riferimento come lui: sa attaccare la profondità, oltre a saper tenere la palla. Prima era troppo pensieroso, anche troppo autocritico ma ora è libero di testa e sta facendo bene".