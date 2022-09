Salernitana-Lecce, Nicola: “Non ci montiamo la testa, conosciamo l’obiettivo”

”Non ci montiamo la testa, conosciamo il nostro obiettivo. Siamo partiti forte e abbiamo avuto una bella occasione con Mazzocchi prima del gol subito. Conoscevamo la forza del Lecce nelle ripartenze, abbiamo pagato in fisicità in mezzo al campo e non abbiamo occupato gli spazi. La sosta ci aiuterà a recuperare Lovato, Bohinen e altri giocatori che diventeranno risorse. Abbiamo prodotto gioco ma non per tutti i novanta minuti. Il Lecce si è difeso con ordine. Dobbiamo crescere per quanto riguarda intensità e determinazione, sono comunque contento dei ragazzi. Dispiace aver perso dopo aver recuperato. Abbiamo comunque fatto la nostra partita. Non siamo stati brillanti come al solito, ma certamente non abbiamo giocato per non vincere. Siamo stati poco determinati e abbiamo concesso di più del solito. Dobbiamo continuare a lavorare e voler migliorare sempre“