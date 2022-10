Roma-Lecce, Mourinho: “C’era stanchezza, sia fisica che mentale. Dybala…”

"Io non ricordo tante partite 11 contro 10 finite velocemente. C'era stanchezza, sia fisica che mentale. Il giovedì e la domenica e dura. Quando vedo Udinese e Atalanta, capisco che non giocano a metà settimana. Siamo entrati molto bene, con intensità e ambizione. Dopo è stato più difficile perché abbiamo gestito male: quando sei stanco, invece di giocare semplice complichi le cose. Quando la palla arriva a agli attaccanti, solo Belotti ha vinto qualche contrasto. Loro sono una squadra che ha aspettato il finale per rischiare. Abbiamo avuto le occasioni per il 3-1, ma può succedere che nel finale arriva il pareggio che sarebbe stato un disastro. Oggi non abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, con l'Atalanta abbiamo giocato meglio e abbiamo perso. Dobbiamo gestire meglio la stanchezza. Dybala? Dico male per non dire molto male. Ho parlato col dottore, per la mia esperienza la situazione è difficile".