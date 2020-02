Roma-Lecce, Liverani in emergenza: “In attacco a disposizione solo Lapadula. Guai a pensare a…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Roma-Lecce, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

In occasione della sfida contro gli uomini di Paulo Fonseca, Fabio Liverani dovrà fare i conti con diverse assenze per quanto concerne il reparto offensivo. Filippo Falco, infortunatosi nel corso della partita contro la Spal, dovrà restare fermo ai box circa un mese. E salteranno la gara in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Olimpico” (fischio d’inizio alle ore 18) anche Diego Farias, Khouma El Babacar e Riccardo Saponara.

“Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato – ha dichiarato il tecnico del Lecce, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match -. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Dispiace per i ragazzi che sono infortunati e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro. Domani sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa: andremo lì con le nostre certezze, ma anche con umiltà, per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile. Guai a pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo, sarebbe il più grave errore. Puntano ad obiettivi ambiziosi, i loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni”, ha concluso Liverani.