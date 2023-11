Roma-Lecce 2-1, Mourinho: “Ragazzi straordinari come il pubblico. Nel finale…”

Parola a José Mourinho. L’allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi per 2-1 al cospetto del Lecce di D’Aversa. Di seguito, le parole dello Special One:

“Negli ultimi minuti potevamo perdere 2 o 3-0 e alla fine abbiamo vinto. La squadra era sbilanciata in quel momento, i ragazzi sono straordinari così come il pubblico. Non è normale questa connessione quando la squadra di casa è sotto 1-0 a dieci minuti dalla fine, questa passione tra i tifosi e i calciatori, il merito va a loro. Nel primo tempo la partita poteva essere non dico chiusa ma sicuramente a nostro favore - ha detto ancora -, nel finale hanno meritato la vittoria perché hanno avuto cuore e reagito a una situazione di grande rischio".