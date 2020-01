Parma-Lecce, Liverani: “Ci manca la giusta aggressività, gara decisa da episodi. Mercato? Ecco cosa ci serve”

Il Lecce non riesce a uscire dalla crisi.

I salentini hanno trovato la quarta sconfitta consecutiva che li ha relegati al quartultimo posto in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona calda. Il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani, ai microfoni di Sky, ha parlato del periodo nero vissuto finora dai suoi che dovranno provare a rialzarsi già domenica nella gara più che insidiosa contro l’Inter.

“Stiamo cercando di migliorare la nostra intensità, vogliamo integrare giocatori un po’ diversi rispetto a quelli che abbiamo. Riusciamo a giocare bene, ma poi al momento di concludere abbiamo difficoltà. Ci manca un po’ di aggressività sia per caratteristiche sia per esperienza. La squadra ha affrontato una compagine forte e direi che non abbiamo avuto paura di giocare, è normale che gli episodi in questa categoria fanno la differenza cosa che è accaduta oggi. Abbiamo perso la marcatura e in questa categoria un errore del genere si paga. Mercato? Cerchiamo un difensore che completa il reparto con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, un centrocampista di qualità e di qualità che può fare area-area. Cerchiamo anche un trequartista che ci possa mandare in gol anche con l’ultimo passaggio, gli attaccanti li abbiamo”.