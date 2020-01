Parma-Lecce, D’Aversa: “Girone d’andata straordinario, le assenze hanno pesato. Mercato? Ci pensa Faggiano”

Il Parma ritrova la vittoria dopo la batosta subita in casa dell’Atalanta (5-0).

I ducali hanno superato per 2-o il Lecce nella gara valida per la 19a giornata del campionato di Serie A, successo che ha permesso ai gialloblu di chiudere il girone d’andata a quota 28 punti in settima posizione in classifica. Il tecnico dei crociati, Roberto D’Aversa, ai microfoni di Sky, ha analizzato la prestazione dei suoi e tessuto le lodi dei suoi per questa prima parte di stagione.

“Giocato un girone d’andata straordinario considerando che abbiamo avuto diversi giocatori importanti fuori, il gruppo si è compattato è ha fatto qualcosa al di sopra delle aspettative. La sconfitta di Bergamo è stata davvero pesante perché parliamo di una grande squadra, oggi i ragazzi hanno cercato un riscatto personale perché credo che una batosta del genere ti abbatte. Kurtic? Un giocatore che va a completare quel reparto dove abbiamo avuto diverse complicazioni, sul mercato opera Faggiano che deve essere bravo a esaudire i desideri dell’allenatore ma senza stravolgere le casse della società. Adesso pensiamo alla sfida di Coppa Italia contro la Roma”.