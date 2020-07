Palermo, un intoppo per Felici: frattura del piede. Si complica la trattativa, situazione e dettagli

Frattura del piede per l’under.

Si complica la trattativa per il rientro di Mattia Felici al Palermo; da una parte il Lecce, proprietario del suo cartellino, potrebbe riprenderlo in considerazione nel caso in cui i giallorossi dovessero retrocedere in Serie B, dall’altra parte bisogna tenere in considerazione lo stato di salute del fantasista classe 2001, in quanto, l’attaccante protagonista di 4 reti in 25 presenze nella passata stagione, “si è procurato una frattura al quinto metatarso del piede destro a pochi giorni dal suo rientro a Lecce, che ha ottenuto il nulla osta dal club rosanero per fare allenare il giocatore (formalmente in prestito fino al 30 giugno, ma tornato alla base ai primi del mese)”, si legge nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Quindi, nel caso in cui i giallorossi dovessero trovare un’intesa per cederlo nuovamente al Palermo, e farlo giocare con la maglia rosanero anche durante la prossima stagione, il club di viale del Fante dovrebbe tenere in considerazione questo piccolo grande intoppo. Proprio in questi giorni, infatti, Felici ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram che lo ritrae con stampelle e tutore. Al momento, dunque, sembra difficile che il giovane attaccante nativo di Roma possa far parte della rosa dei convocati per il ritiro di Petralia Sottana, che dovrebbe tenersi nella prima decade del mese di agosto.

